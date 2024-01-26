Кремль: Германия вступила в конфронтацию с Россией

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
МИД ФРГ разрабатывает план «по сдерживанию» России Фото:

Германия встала на путь конфронтации с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о разрабатываемом Берлином плане «по сдерживанию» РФ.

«Надо посмотреть, что будет за план. Германия встала на путь конфронтации с Россией — это не секрет. С учетом этого настроя Берлина нам надо ознакомиться с содержанием плана», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МИД Германии разрабатывает первый со времен окончания холодной войны план по сдерживанию России. Предполагается, что в документе будет закреплена ведущая роль ФРГ в защите восточного фланга НАТО.

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Германия встала на путь конфронтации с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о разрабатываемом Берлином плане «по сдерживанию» РФ. «Надо посмотреть, что будет за план. Германия встала на путь конфронтации с Россией — это не секрет. С учетом этого настроя Берлина нам надо ознакомиться с содержанием плана», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее в СМИ появилась информация о том, что МИД Германии разрабатывает первый со времен окончания холодной войны план по сдерживанию России. Предполагается, что в документе будет закреплена ведущая роль ФРГ в защите восточного фланга НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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