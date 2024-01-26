Кремль: Германия вступила в конфронтацию с Россией

26 января 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

МИД ФРГ разрабатывает план «по сдерживанию» России Фото: Николай Бастриков © URA.RU Германия встала на путь конфронтации с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о разрабатываемом Берлином плане «по сдерживанию» РФ. «Надо посмотреть, что будет за план. Германия встала на путь конфронтации с Россией — это не секрет. С учетом этого настроя Берлина нам надо ознакомиться с содержанием плана», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее в СМИ появилась информация о том, что МИД Германии разрабатывает первый со времен окончания холодной войны план по сдерживанию России. Предполагается, что в документе будет закреплена ведущая роль ФРГ в защите восточного фланга НАТО.

Германия встала на путь конфронтации с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о разрабатываемом Берлином плане «по сдерживанию» РФ. «Надо посмотреть, что будет за план. Германия встала на путь конфронтации с Россией — это не секрет. С учетом этого настроя Берлина нам надо ознакомиться с содержанием плана», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее в СМИ появилась информация о том, что МИД Германии разрабатывает первый со времен окончания холодной войны план по сдерживанию России. Предполагается, что в документе будет закреплена ведущая роль ФРГ в защите восточного фланга НАТО.