Кремль: Германия вступила в конфронтацию с Россией

Германия встала на путь конфронтации с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о разрабатываемом Берлином плане «по сдерживанию» РФ.
«Надо посмотреть, что будет за план. Германия встала на путь конфронтации с Россией — это не секрет. С учетом этого настроя Берлина нам надо ознакомиться с содержанием плана», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что МИД Германии разрабатывает первый со времен окончания холодной войны план по сдерживанию России. Предполагается, что в документе будет закреплена ведущая роль ФРГ в защите восточного фланга НАТО.
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