Приглашенные на инаугурацию Путина подростки поделились своими эмоциями

На инаугурацию Путина впервые были приглашены подростки

11 мая 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Аиша Садриева заявила, что речь Владимира Путина демонстрировала его любовь к стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Подростки, побывавшие на инаугурации президента России Владимира Путина, поделились своими впечатлениями и радостью от приглашения в Кремль. Впервые в истории церемонии вступления президента в должность были приглашены 11 подростков, среди которых дети героев СВО, призеры олимпиад и волонтеры. «Получив приглашение на такое торжественное и важное мероприятие, я очень удивилась и сильно обрадовалась. Осознавая ценность участия в инаугурации, я старалась запомнить все происходящее», — заявила активистка проекта «Добро не уходит на каникулы» 16-тилетняя Аиша Садриева из Нижегородской области в беседе с ТАСС. Садриева также вспомнила свою предыдущую встречу с президентом в 2021 году, когда она предложила создать Карту приютов бездомных животных России. Ее инициатива была поддержана, и благодаря конкурсу «Добро не уходит на каникулы» проект успешно реализуется, способствуя объединению приютов и волонтерских групп. Победитель мировой естественнонаучной олимпиады юниоров 17-летний Ярослав Шастин из Саранска не скрывал своего удивления от приглашения на инаугурацию президента РФ, которое он получил прямо во время урока. «Был очень рад приглашению, сразу же начал искать информацию об инаугурации, посмотрел, как это проходило в 2018 году, и поделился новостью с родителями», — рассказал Шастин. Он также отметил, что советы президента, полученные во время встречи в 2023 году, повлияли на его представления о жизненном пути. Школьник задал вопрос о том, что значит быть состоявшимся человеком. На вопрос о самом запоминающемся моменте инаугурации Садриева выразила свои чувства, говоря, что особенно ее тронула речь президента, которая укрепила ее уверенность в его искренней любви к стране и стремлении к ее прогрессу. Шастин, в свою очередь, отметил, что его внимание привлекло оформление зала и присутствие знаменитостей и лидеров страны. 7 мая прошла инаугурация Путина. В тот день он вступил в должность президента РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подростки, побывавшие на инаугурации президента России Владимира Путина, поделились своими впечатлениями и радостью от приглашения в Кремль. Впервые в истории церемонии вступления президента в должность были приглашены 11 подростков, среди которых дети героев СВО, призеры олимпиад и волонтеры. «Получив приглашение на такое торжественное и важное мероприятие, я очень удивилась и сильно обрадовалась. Осознавая ценность участия в инаугурации, я старалась запомнить все происходящее», — заявила активистка проекта «Добро не уходит на каникулы» 16-тилетняя Аиша Садриева из Нижегородской области в беседе с ТАСС. Садриева также вспомнила свою предыдущую встречу с президентом в 2021 году, когда она предложила создать Карту приютов бездомных животных России. Ее инициатива была поддержана, и благодаря конкурсу «Добро не уходит на каникулы» проект успешно реализуется, способствуя объединению приютов и волонтерских групп. Победитель мировой естественнонаучной олимпиады юниоров 17-летний Ярослав Шастин из Саранска не скрывал своего удивления от приглашения на инаугурацию президента РФ, которое он получил прямо во время урока. «Был очень рад приглашению, сразу же начал искать информацию об инаугурации, посмотрел, как это проходило в 2018 году, и поделился новостью с родителями», — рассказал Шастин. Он также отметил, что советы президента, полученные во время встречи в 2023 году, повлияли на его представления о жизненном пути. Школьник задал вопрос о том, что значит быть состоявшимся человеком. На вопрос о самом запоминающемся моменте инаугурации Садриева выразила свои чувства, говоря, что особенно ее тронула речь президента, которая укрепила ее уверенность в его искренней любви к стране и стремлении к ее прогрессу. Шастин, в свою очередь, отметил, что его внимание привлекло оформление зала и присутствие знаменитостей и лидеров страны. 7 мая прошла инаугурация Путина. В тот день он вступил в должность президента РФ.