Активистку Грету Тунберг задержали на площади, где проходит финал «Евровидения». Видео

12 мая 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Грету Тунберг дважды задерживали за протесты против Израиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шведскую активистку Грету Тунберг задержали во время антиизраильских протестов на площади Хюллие, где проходит финал международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщают СМИ. «В преддверии сегодняшнего финала песенного конкурса большая группа протестующих собралась на площади Хюллие, их разгоняли полицейские. Активистку Грету Тунберг полиция забирала дважды», — сообщает издание Expressen . В день полуфинала в Мальме прошла масштабная антиизраильская акция протеста, участие в которой приняла и Грета Тунберг. Несмотря на протесты и призывы к исключению, Израиль успешно прошел в финал «Евровидения». До этого во время выступления в Амстердаме у Тунберг отняли микрофон, так как та высказалась в защиту климата, после чего пригласила на сцену палестинку, обвинившую Израиль в геноциде, пишет телеканал «360». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шведскую активистку Грету Тунберг задержали во время антиизраильских протестов на площади Хюллие, где проходит финал международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщают СМИ. «В преддверии сегодняшнего финала песенного конкурса большая группа протестующих собралась на площади Хюллие, их разгоняли полицейские. Активистку Грету Тунберг полиция забирала дважды», — сообщает издание Expressen. В день полуфинала в Мальме прошла масштабная антиизраильская акция протеста, участие в которой приняла и Грета Тунберг. Несмотря на протесты и призывы к исключению, Израиль успешно прошел в финал «Евровидения». До этого во время выступления в Амстердаме у Тунберг отняли микрофон, так как та высказалась в защиту климата, после чего пригласила на сцену палестинку, обвинившую Израиль в геноциде, пишет телеканал «360».