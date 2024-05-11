11 мая 2024

Активистку Грету Тунберг задержали на площади, где проходит финал «Евровидения». Видео

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Грету Тунберг дважды задерживали за протесты против Израиля Фото:

Шведскую активистку Грету Тунберг задержали во время антиизраильских протестов на площади Хюллие, где проходит финал международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщают СМИ.

«В преддверии сегодняшнего финала песенного конкурса большая группа протестующих собралась на площади Хюллие, их разгоняли полицейские. Активистку Грету Тунберг полиция забирала дважды», — сообщает издание Expressen.

В день полуфинала в Мальме прошла масштабная антиизраильская акция протеста, участие в которой приняла и Грета Тунберг. Несмотря на протесты и призывы к исключению, Израиль успешно прошел в финал «Евровидения». До этого во время выступления в Амстердаме у Тунберг отняли микрофон, так как та высказалась в защиту климата, после чего пригласила на сцену палестинку, обвинившую Израиль в геноциде, пишет телеканал «360».

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Шведскую активистку Грету Тунберг задержали во время антиизраильских протестов на площади Хюллие, где проходит финал международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщают СМИ. «В преддверии сегодняшнего финала песенного конкурса большая группа протестующих собралась на площади Хюллие, их разгоняли полицейские. Активистку Грету Тунберг полиция забирала дважды», — сообщает издание Expressen. В день полуфинала в Мальме прошла масштабная антиизраильская акция протеста, участие в которой приняла и Грета Тунберг. Несмотря на протесты и призывы к исключению, Израиль успешно прошел в финал «Евровидения». До этого во время выступления в Амстердаме у Тунберг отняли микрофон, так как та высказалась в защиту климата, после чего пригласила на сцену палестинку, обвинившую Израиль в геноциде, пишет телеканал «360».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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