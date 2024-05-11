Шведскую активистку Грету Тунберг задержали во время антиизраильских протестов на площади Хюллие, где проходит финал международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщают СМИ.
«В преддверии сегодняшнего финала песенного конкурса большая группа протестующих собралась на площади Хюллие, их разгоняли полицейские. Активистку Грету Тунберг полиция забирала дважды», — сообщает издание
В день полуфинала в Мальме прошла масштабная антиизраильская акция протеста, участие в которой приняла и Грета Тунберг. Несмотря на протесты и призывы к исключению, Израиль успешно прошел в финал «Евровидения». До этого во время выступления в Амстердаме у Тунберг отняли микрофон, так как та высказалась в защиту климата, после чего пригласила на сцену палестинку, обвинившую Израиль в геноциде, пишет
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.