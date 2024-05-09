Израиль вышел в финал «Евровидения», несмотря на протесты

10 мая 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

Израиль попал в финал «Евровидения» после протестов Фото: сайт конкурса Евровидение/Thomas Hanses Израиль успешно прошел в финал международного песенного конкурса «Евровидение», который проходит в шведском городе Мальме, несмотря на протесты и призывы к его исключению. Об этом свидетельствуют результаты полуфинала, опубликованные на официальном сайте организаторов. «Во вторник в Мальме прошел второй полуфинал „Евровидения“, по итогам которого Израиль вместе с другими девятью странами вышел в финал конкурса», — сообщается на сайте организаторов. В день полуфинала в шведском городе прошли протесты. В день полуфинала в Мальме состоялась масштабная антиизраильская акция протеста, участие в которой приняла известная активистка Грета Тунберг. Несмотря на это, Израиль, представляемый Эден Голан с композицией «Hurricane», получил достаточно голосов для продолжения борьбы в конкурсе. Ранее в марте организаторы подтвердили участие Израиля в «Евровидении-2024», несмотря на обострение ситуации в Газе и политические споры, связанные с первоначальной версией песни, которая была изменена для соответствия правилам конкурса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль успешно прошел в финал международного песенного конкурса «Евровидение», который проходит в шведском городе Мальме, несмотря на протесты и призывы к его исключению. Об этом свидетельствуют результаты полуфинала, опубликованные на официальном сайте организаторов. «Во вторник в Мальме прошел второй полуфинал „Евровидения“, по итогам которого Израиль вместе с другими девятью странами вышел в финал конкурса», — сообщается на сайте организаторов. В день полуфинала в шведском городе прошли протесты. В день полуфинала в Мальме состоялась масштабная антиизраильская акция протеста, участие в которой приняла известная активистка Грета Тунберг. Несмотря на это, Израиль, представляемый Эден Голан с композицией «Hurricane», получил достаточно голосов для продолжения борьбы в конкурсе. Ранее в марте организаторы подтвердили участие Израиля в «Евровидении-2024», несмотря на обострение ситуации в Газе и политические споры, связанные с первоначальной версией песни, которая была изменена для соответствия правилам конкурса.