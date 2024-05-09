Израиль вышел в финал «Евровидения», несмотря на протесты

Израиль попал в финал «Евровидения» после протестовФото: сайт конкурса Евровидение/Thomas Hanses
Израиль успешно прошел в финал международного песенного конкурса «Евровидение», который проходит в шведском городе Мальме, несмотря на протесты и призывы к его исключению. Об этом свидетельствуют результаты полуфинала, опубликованные на официальном сайте организаторов.
«Во вторник в Мальме прошел второй полуфинал „Евровидения“, по итогам которого Израиль вместе с другими девятью странами вышел в финал конкурса», — сообщается на сайте организаторов. В день полуфинала в шведском городе прошли протесты.
В день полуфинала в Мальме состоялась масштабная антиизраильская акция протеста, участие в которой приняла известная активистка Грета Тунберг. Несмотря на это, Израиль, представляемый Эден Голан с композицией «Hurricane», получил достаточно голосов для продолжения борьбы в конкурсе. Ранее в марте организаторы подтвердили участие Израиля в «Евровидении-2024», несмотря на обострение ситуации в Газе и политические споры, связанные с первоначальной версией песни, которая была изменена для соответствия правилам конкурса.
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Израиль успешно прошел в финал международного песенного конкурса «Евровидение», который проходит в шведском городе Мальме, несмотря на протесты и призывы к его исключению. Об этом свидетельствуют результаты полуфинала, опубликованные на официальном сайте организаторов. «Во вторник в Мальме прошел второй полуфинал „Евровидения“, по итогам которого Израиль вместе с другими девятью странами вышел в финал конкурса», — сообщается на сайте организаторов. В день полуфинала в шведском городе прошли протесты. В день полуфинала в Мальме состоялась масштабная антиизраильская акция протеста, участие в которой приняла известная активистка Грета Тунберг. Несмотря на это, Израиль, представляемый Эден Голан с композицией «Hurricane», получил достаточно голосов для продолжения борьбы в конкурсе. Ранее в марте организаторы подтвердили участие Израиля в «Евровидении-2024», несмотря на обострение ситуации в Газе и политические споры, связанные с первоначальной версией песни, которая была изменена для соответствия правилам конкурса.