Армия России разносит оборону ВСУ в Харьковской области

Российская артиллерия подавляет оборонительные рубежи ВСУ в Харьковской области, уничтожая опорники и склады украинской армии. Об этом сообщил командир подразделения группировки «Север» с позывным «Ирбис».
«Работали по опорным пунктам по линии обороны противника, цели идут на удаления, работа интенсивная, говорит о том, что противник отодвигается, расход большой, прикрываем пехоту», — заявил «Ирбис». Его слова приводит РИА Новости.
По словам командира, артиллерия работает по позициям противника круглые сутки. Он отметил, что все поставленные задачи успешно выполняются.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Российская артиллерия подавляет оборонительные рубежи ВСУ в Харьковской области, уничтожая опорники и склады украинской армии. Об этом сообщил командир подразделения группировки «Север» с позывным «Ирбис». «Работали по опорным пунктам по линии обороны противника, цели идут на удаления, работа интенсивная, говорит о том, что противник отодвигается, расход большой, прикрываем пехоту», — заявил «Ирбис». Его слова приводит РИА Новости. По словам командира, артиллерия работает по позициям противника круглые сутки. Он отметил, что все поставленные задачи успешно выполняются. Не так давно российские силы начали активно наступать в направлении Харьковской области, передает Pravda.Ru. Так, 11 мая были освобождены пять населенных пунктов региона.