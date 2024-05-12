Shot: из-за обвала подъезда в Белгороде появилась угроза обрушения всего дома. Фото

12 мая 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Есть риск обрушения всего дома, сообщает Shot Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома После обвала подъезда многоэтажки в Белгороде появилась угроза обрушения всего здания. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По данным канала, есть риск, что весь жилой дом может обвалиться после обрушения подъезда. Источник Shot сообщает, что по дому прилетела ракета ВСУ. Фото: telegram-канал Shot Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После обвала подъезда многоэтажки в Белгороде появилась угроза обрушения всего здания. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По данным канала, есть риск, что весь жилой дом может обвалиться после обрушения подъезда. Источник Shot сообщает, что по дому прилетела ракета ВСУ.