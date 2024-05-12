Shot: из-за обвала подъезда в Белгороде появилась угроза обрушения всего дома. Фото

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Обрушение долгостроя. Челябинск , долгострой, демонтаж, руины, снос, обрушение дома
Есть риск обрушения всего дома, сообщает Shot Фото:
новость из сюжета
В Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома

После обвала подъезда многоэтажки в Белгороде появилась угроза обрушения всего здания. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

По данным канала, есть риск, что весь жилой дом может обвалиться после обрушения подъезда. Источник Shot сообщает, что по дому прилетела ракета ВСУ.

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После обвала подъезда многоэтажки в Белгороде появилась угроза обрушения всего здания. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По данным канала, есть риск, что весь жилой дом может обвалиться после обрушения подъезда. Источник Shot сообщает, что по дому прилетела ракета ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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