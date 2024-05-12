Есть риск обрушения всего дома, сообщает Shot
новость из сюжетаВ Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома
После обвала подъезда многоэтажки в Белгороде появилась угроза обрушения всего здания. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
По данным канала, есть риск, что весь жилой дом может обвалиться после обрушения подъезда. Источник Shot сообщает, что по дому прилетела ракета ВСУ.
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