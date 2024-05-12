РИАН: на месте обвала дома в Белгороде работают спасатели

Спасатели уже прибыли на место происшествия
новость из сюжетаВ Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома
На месте обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде работают спасатели. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
«Спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки в Белгороде, над местом обрушения „висит“ чердачный этаж», — сообщил корреспондент. По словам журналиста, на месте работают пожарные. Оперативные службы разбирают завалы.
Обвал подъезда, предварительно, произошел из-за прилета снаряда ВСУ. По данным СМИ, поз завалами могут находиться от 15 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.