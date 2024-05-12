РИАН: на месте обвала дома в Белгороде работают спасатели

12 мая 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Спасатели уже прибыли на место происшествия Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома На месте обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде работают спасатели. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки в Белгороде, над местом обрушения „висит“ чердачный этаж», — сообщил корреспондент. По словам журналиста, на месте работают пожарные. Оперативные службы разбирают завалы. Обвал подъезда, предварительно, произошел из-за прилета снаряда ВСУ. По данным СМИ, поз завалами могут находиться от 15 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На месте обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде работают спасатели. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки в Белгороде, над местом обрушения „висит“ чердачный этаж», — сообщил корреспондент. По словам журналиста, на месте работают пожарные. Оперативные службы разбирают завалы. Обвал подъезда, предварительно, произошел из-за прилета снаряда ВСУ. По данным СМИ, поз завалами могут находиться от 15 человек.