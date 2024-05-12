РИАН: на месте обвала дома в Белгороде работают спасатели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, скорая помощь, балашиха
Спасатели уже прибыли на место происшествия Фото:
новость из сюжета
В Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома

На месте обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде работают спасатели. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки в Белгороде, над местом обрушения „висит“ чердачный этаж», — сообщил корреспондент. По словам журналиста, на месте работают пожарные. Оперативные службы разбирают завалы.

Обвал подъезда, предварительно, произошел из-за прилета снаряда ВСУ. По данным СМИ, поз завалами могут находиться от 15 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На месте обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде работают спасатели. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки в Белгороде, над местом обрушения „висит“ чердачный этаж», — сообщил корреспондент. По словам журналиста, на месте работают пожарные. Оперативные службы разбирают завалы. Обвал подъезда, предварительно, произошел из-за прилета снаряда ВСУ. По данным СМИ, поз завалами могут находиться от 15 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...