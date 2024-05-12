СКР сообщил о погибшей женщине и 30 раненых при обстреле Белгорода. Видео

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Увал. Последствия пожара. Курган, пострадавший, скорая помощь
Раненых — 30 человек, сообщает СКР Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

При ударе ВСУ в Белгороде погибла женщина. Также 30 человек пострадали из-за атаки ВСУ на город и Белгородский район, сообщили в Следственном комитете России.

«В СКР сообщили о гибели женщины и ранении около 30 человек Белгороде и Белгородском районе в результате обстрела», — говорится в сообщении. Информацию передает «Инфтерфакс».

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При ударе ВСУ в Белгороде погибла женщина. Также 30 человек пострадали из-за атаки ВСУ на город и Белгородский район, сообщили в Следственном комитете России. «В СКР сообщили о гибели женщины и ранении около 30 человек Белгороде и Белгородском районе в результате обстрела», — говорится в сообщении. Информацию передает «Инфтерфакс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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