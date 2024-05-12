СКР сообщил о погибшей женщине и 30 раненых при обстреле Белгорода. Видео

12 мая 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Раненых — 30 человек, сообщает СКР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома При ударе ВСУ в Белгороде погибла женщина. Также 30 человек пострадали из-за атаки ВСУ на город и Белгородский район, сообщили в Следственном комитете России. «В СКР сообщили о гибели женщины и ранении около 30 человек Белгороде и Белгородском районе в результате обстрела», — говорится в сообщении. Информацию передает «Инфтерфакс». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При ударе ВСУ в Белгороде погибла женщина. Также 30 человек пострадали из-за атаки ВСУ на город и Белгородский район, сообщили в Следственном комитете России. «В СКР сообщили о гибели женщины и ранении около 30 человек Белгороде и Белгородском районе в результате обстрела», — говорится в сообщении. Информацию передает «Инфтерфакс».