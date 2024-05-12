Раненых — 30 человек, сообщает СКР
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
При ударе ВСУ в Белгороде погибла женщина. Также 30 человек пострадали из-за атаки ВСУ на город и Белгородский район, сообщили в Следственном комитете России.
«В СКР сообщили о гибели женщины и ранении около 30 человек Белгороде и Белгородском районе в результате обстрела», — говорится в сообщении. Информацию передает «Инфтерфакс».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.