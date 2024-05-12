Гладков лично помогает разбирать завалы на месте обрушения подъезда в Белгороде

Гладков приехал на место ЧП
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично помогает разбирать завалы и спасать пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
На место происшествия также прибыли экстренные службы. По данным СМИ, под завалами могут находиться от 15 человек.
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