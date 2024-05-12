Гладков лично помогает разбирать завалы на месте обрушения подъезда в Белгороде

12 мая 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Гладков приехал на место ЧП Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично помогает разбирать завалы и спасать пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. На место происшествия также прибыли экстренные службы. По данным СМИ, под завалами могут находиться от 15 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично помогает разбирать завалы и спасать пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. На место происшествия также прибыли экстренные службы. По данным СМИ, под завалами могут находиться от 15 человек.