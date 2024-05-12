Гладков лично помогает разбирать завалы на месте обрушения подъезда в Белгороде

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков приехал на место ЧП Фото:
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В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично помогает разбирать завалы и спасать пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На место происшествия также прибыли экстренные службы. По данным СМИ, под завалами могут находиться от 15 человек.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично помогает разбирать завалы и спасать пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. На место происшествия также прибыли экстренные службы. По данным СМИ, под завалами могут находиться от 15 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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