Из-под завалов обрушившегося подъезда в Белгороде извлекли ребенка

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, последствия, обрушение дома, разрушения, хлопок газа
На месте происшествия работают спасатели Фото:

Из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Белгороде извлекли ребека. Число пострадавших выросло до шести, сообщает ТАСС.

Белгород был подвержен ракетной атаке ВСУ. Сообщается, что одна ракета попала по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал целого подъезда.

На месте происшествия работают спасатели. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков помогает вытаскивать людей из-под завалов.

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Из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Белгороде извлекли ребека. Число пострадавших выросло до шести, сообщает ТАСС. Белгород был подвержен ракетной атаке ВСУ. Сообщается, что одна ракета попала по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал целого подъезда. На месте происшествия работают спасатели. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков помогает вытаскивать людей из-под завалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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