Из-под завалов обрушившегося подъезда в Белгороде извлекли ребенка

12 мая 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают спасатели Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Белгороде извлекли ребека. Число пострадавших выросло до шести, сообщает ТАСС. Белгород был подвержен ракетной атаке ВСУ. Сообщается, что одна ракета попала по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал целого подъезда. На месте происшествия работают спасатели. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков помогает вытаскивать людей из-под завалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Белгороде извлекли ребека. Число пострадавших выросло до шести, сообщает ТАСС. Белгород был подвержен ракетной атаке ВСУ. Сообщается, что одна ракета попала по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал целого подъезда. На месте происшествия работают спасатели. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков помогает вытаскивать людей из-под завалов.