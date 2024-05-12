В Белгороде после обрушения подъезда дома продолжает действовать ракетная опасность

В Белгороде продолжает действовать ракетная опасность

12 мая 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Жителей просят оставаться по домам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома После обрушения дома в Белгороде продолжает действовать ракетная опасность. Об этом сообщил telegram-канал «РСЧС Белгород». «Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома», — заявили в telegram-канале . Граждан просят не подходить к окнам. Ранее Белгород был атакован ВСУ. Сообщается, что одна из ракет попала по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После обрушения дома в Белгороде продолжает действовать ракетная опасность. Об этом сообщил telegram-канал «РСЧС Белгород». «Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома», — заявили в telegram-канале. Граждан просят не подходить к окнам. Ранее Белгород был атакован ВСУ. Сообщается, что одна из ракет попала по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда.