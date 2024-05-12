В Белгороде после обрушения подъезда дома продолжает действовать ракетная опасность

В Белгороде продолжает действовать ракетная опасность
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Жителей просят оставаться по домам Фото:
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В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

После обрушения дома в Белгороде продолжает действовать ракетная опасность. Об этом сообщил telegram-канал «РСЧС Белгород».

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома», — заявили в telegram-канале. Граждан просят не подходить к окнам.

Ранее Белгород был атакован ВСУ. Сообщается, что одна из ракет попала по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда.

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После обрушения дома в Белгороде продолжает действовать ракетная опасность. Об этом сообщил telegram-канал «РСЧС Белгород». «Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома», — заявили в telegram-канале. Граждан просят не подходить к окнам. Ранее Белгород был атакован ВСУ. Сообщается, что одна из ракет попала по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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