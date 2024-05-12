В Белгороде после обрушения подъезда дома продолжает действовать ракетная опасность

Жителей просят оставаться по домам
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
После обрушения дома в Белгороде продолжает действовать ракетная опасность. Об этом сообщил telegram-канал «РСЧС Белгород».
«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома», — заявили в
Ранее Белгород был атакован ВСУ. Сообщается, что одна из ракет попала по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда.
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