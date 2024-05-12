Следком завел уголовное дело из-за обвала дома

Сотрудники СК возбудили дело о теракте
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с обстрелом ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
«По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте», — сообщило ведомство. Об этом они заявили в своем
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