Следком завел уголовное дело из-за обвала дома

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Сотрудники СК возбудили дело о теракте Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с обстрелом ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте», — сообщило ведомство. Об этом они заявили в своем telegram-канале.

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с обстрелом ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. «По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте», — сообщило ведомство. Об этом они заявили в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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