Следком завел уголовное дело из-за обвала дома

12 мая 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Сотрудники СК возбудили дело о теракте Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с обстрелом ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. «По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте», — сообщило ведомство. Об этом они заявили в своем telegram-канале . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с обстрелом ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. «По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте», — сообщило ведомство. Об этом они заявили в своем telegram-канале.