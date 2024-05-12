Shot: в Белгороде эвакуировали жилой дом, где обрушился подъезд после прилета. Видео

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Предположительно, удар был нанесен из РСЗО «Ольха» Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Весь дом в Белгороде эвакуирован после обрушения подъезда многоэтажки 12 мая. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«Весь дом в Белгороде эвакуирован, продолжается разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что с места обрушения доносятся крики. Сообщается, что удар был нанесен из РСЗО «Ольха»

Предварительно, под завалами дома могут быть от 15 человек. На месте происшествия, помимо спасателей, работает глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Весь дом в Белгороде эвакуирован после обрушения подъезда многоэтажки 12 мая. Об этом пишет telegram-канал Shot. «Весь дом в Белгороде эвакуирован, продолжается разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что с места обрушения доносятся крики. Сообщается, что удар был нанесен из РСЗО «Ольха» Предварительно, под завалами дома могут быть от 15 человек. На месте происшествия, помимо спасателей, работает глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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