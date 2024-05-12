Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород «Вампирами», «Ольхой» и «Точкой-У»

12 мая 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Подъезд разрушился из-за попадания фрагментов ракеты, сообщили в МО РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома ВСУ пытались атаковать жилые кварталы в Белгороде тактическим ракетным комплексом «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Один из фрагментов ракеты попал в жилой дом, в котором обрушился подъезд. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет „Точка-У“, четыре реактивных снаряда РСЗО „Вампир“ и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“. Фрагментами одной из сбитых ракет „Точка-У“ поврежден дом в Белгород», — говорится в сообщении военного ведомство в telegram-канале . После попадания снаряда обрушился подъезд жилого дома в Белгороде. Спустя время на спасателей рухнула крыша. Спасателей накрыло обломками. СК России возбудило уголовное дело о теракте. Спасателям удалось достать 12 человек из-под обломков. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ пытались атаковать жилые кварталы в Белгороде тактическим ракетным комплексом «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Один из фрагментов ракеты попал в жилой дом, в котором обрушился подъезд. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет „Точка-У“, четыре реактивных снаряда РСЗО „Вампир“ и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“. Фрагментами одной из сбитых ракет „Точка-У“ поврежден дом в Белгород», — говорится в сообщении военного ведомство в telegram-канале. После попадания снаряда обрушился подъезд жилого дома в Белгороде. Спустя время на спасателей рухнула крыша. Спасателей накрыло обломками. СК России возбудило уголовное дело о теракте. Спасателям удалось достать 12 человек из-под обломков. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.