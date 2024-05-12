Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород «Вампирами», «Ольхой» и «Точкой-У»

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Подъезд разрушился из-за попадания фрагментов ракеты, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

ВСУ пытались атаковать жилые кварталы в Белгороде тактическим ракетным комплексом «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Один из фрагментов ракеты попал в жилой дом, в котором обрушился подъезд. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет „Точка-У“, четыре реактивных снаряда РСЗО „Вампир“ и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“. Фрагментами одной из сбитых ракет „Точка-У“ поврежден дом в Белгород», — говорится в сообщении военного ведомство в telegram-канале.

После попадания снаряда обрушился подъезд жилого дома в Белгороде. Спустя время на спасателей рухнула крыша. Спасателей накрыло обломками. СК России возбудило уголовное дело о теракте. Спасателям удалось достать 12 человек из-под обломков. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.

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ВСУ пытались атаковать жилые кварталы в Белгороде тактическим ракетным комплексом «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Один из фрагментов ракеты попал в жилой дом, в котором обрушился подъезд. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет „Точка-У“, четыре реактивных снаряда РСЗО „Вампир“ и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“. Фрагментами одной из сбитых ракет „Точка-У“ поврежден дом в Белгород», — говорится в сообщении военного ведомство в telegram-канале. После попадания снаряда обрушился подъезд жилого дома в Белгороде. Спустя время на спасателей рухнула крыша. Спасателей накрыло обломками. СК России возбудило уголовное дело о теракте. Спасателям удалось достать 12 человек из-под обломков. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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