Мурашко раскрыл число госпитализированных пострадавших в Белгороде после ЧП

Мурашко: 17 человек госпитализированы при обрушении дома в Белгороде
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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, мурашко михаил
Мурашко заявил, что 17 пострадавших в результате атаки по Белгороду госпитализированы Фото:
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В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

В результате атаки ВСУ по Белгороду 17 пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Минздрава Михаил Мурашко.

«17 человек, пострадавших при ЧП в Белгороде, направлены в медорганизации», — сообщил и. о. главы Минздрава РФ. Медики продолжают оказывать помощь на месте ЧП.

Жилой дом в Белгороде почти полностью поврежден взрывом. Оперативные службы сообщают, что обрушилось уже 16 квартир.

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В результате атаки ВСУ по Белгороду 17 пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Минздрава Михаил Мурашко. «17 человек, пострадавших при ЧП в Белгороде, направлены в медорганизации», — сообщил и. о. главы Минздрава РФ. Медики продолжают оказывать помощь на месте ЧП. Жилой дом в Белгороде почти полностью поврежден взрывом. Оперативные службы сообщают, что обрушилось уже 16 квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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