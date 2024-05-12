Мурашко раскрыл число госпитализированных пострадавших в Белгороде после ЧП

Мурашко: 17 человек госпитализированы при обрушении дома в Белгороде

Мурашко заявил, что 17 пострадавших в результате атаки по Белгороду госпитализированы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

В результате атаки ВСУ по Белгороду 17 пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Минздрава Михаил Мурашко.

«17 человек, пострадавших при ЧП в Белгороде, направлены в медорганизации», — сообщил и. о. главы Минздрава РФ. Медики продолжают оказывать помощь на месте ЧП.

Жилой дом в Белгороде почти полностью поврежден взрывом. Оперативные службы сообщают, что обрушилось уже 16 квартир.