МИД РФ: в теракте в Белгороде виден почерк Зеленского

12 мая 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что к обрушению дома причастен Киев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Обрушение жилого дома в Белгороде имеет «почерк» президента Украины Владимира Зеленского наряду с другими случаями обстрелов ВСУ гражданских объектов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры», — сказала Мария Захарова в интервью «Известиям». По ее словам, разрушение дома в Белгороде также стало «кровавым звеном» в цепочке преступлений Киева. Обвал подъезда в Белгороде произошел 12 мая. В Минобороны сообщили, что к теракту причастна Украина. По словам исполняющего обязанности главы Минздрава Михаила Мурашко, после атаки ВСУ 17 пострадавших были госпитализированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обрушение жилого дома в Белгороде имеет «почерк» президента Украины Владимира Зеленского наряду с другими случаями обстрелов ВСУ гражданских объектов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры», — сказала Мария Захарова в интервью «Известиям». По ее словам, разрушение дома в Белгороде также стало «кровавым звеном» в цепочке преступлений Киева. Обвал подъезда в Белгороде произошел 12 мая. В Минобороны сообщили, что к теракту причастна Украина. По словам исполняющего обязанности главы Минздрава Михаила Мурашко, после атаки ВСУ 17 пострадавших были госпитализированы.