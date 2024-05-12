Против водителя упавшего в Мойку автобуса возбудили еще одно уголовное дело

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Против водителя автобуса Рахматшоха Курбонова завели еще одно уголовное дело Фото:
новость из сюжета
Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

В результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге водителя Рахматшоха Курбонова, ответственного за этот инцидент, обвинили в еще одном уголовном деле. Новое дело было возбуждено по факту фиктивной регистрации иностранных граждан.

«На водителя упавшего в Мойку автобуса завели второе уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан», — говорится в сообщении Следственного комитета (СК) РФ. Там добавили, что в результате предварительного расследования было установлено, что водитель автобуса в феврале—марте 2024 года за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал не менее 10 иностранных граждан в своей собственной квартире.

В результате падения автобуса в реку Мойку 10 мая погибли семь человек. В транспорте находилось 20 пассажиров. Водителю грозит до 10 лет тюрьмы. Водителю автобуса, арестованному после инцидента, назначили содержание под стражей до 9 июля. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек.

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В результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге водителя Рахматшоха Курбонова, ответственного за этот инцидент, обвинили в еще одном уголовном деле. Новое дело было возбуждено по факту фиктивной регистрации иностранных граждан. «На водителя упавшего в Мойку автобуса завели второе уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан», — говорится в сообщении Следственного комитета (СК) РФ. Там добавили, что в результате предварительного расследования было установлено, что водитель автобуса в феврале—марте 2024 года за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал не менее 10 иностранных граждан в своей собственной квартире. В результате падения автобуса в реку Мойку 10 мая погибли семь человек. В транспорте находилось 20 пассажиров. Водителю грозит до 10 лет тюрьмы. Водителю автобуса, арестованному после инцидента, назначили содержание под стражей до 9 июля. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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