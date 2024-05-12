Гладков назвал число пострадавших от атаки ВСУ на Белгород, среди них есть дети

Гладков: в Белгороде от атаки ВСУ пострадали 20 человек, в том числе двое детей

12 мая 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

В результате атаки ВСУ пострадали 20 человек, заявил Вячеслав Гладков Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Появилась подробная информация о пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. По предварительным данным, всего в городе пострадали 20 человек, включая двух детей. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что младенец в возрасте полутора месяцев с полученной баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами лица и шеи готовится к перевозке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Губернатор также рассказал 16-летнем пострадавшем с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Он госпитализирован в отделении реанимации детской областной клинической больницы. Кроме того, 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода под присмотром специалистов. Шесть человек получили необходимую медицинскую помощь и были направлены домой для амбулаторного лечения, заключил Гладков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилась подробная информация о пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. По предварительным данным, всего в городе пострадали 20 человек, включая двух детей. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что младенец в возрасте полутора месяцев с полученной баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами лица и шеи готовится к перевозке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Губернатор также рассказал 16-летнем пострадавшем с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Он госпитализирован в отделении реанимации детской областной клинической больницы. Кроме того, 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода под присмотром специалистов. Шесть человек получили необходимую медицинскую помощь и были направлены домой для амбулаторного лечения, заключил Гладков.