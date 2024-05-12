12 мая 2024

Политолог Кузнецов: Белоусов справится с задачами СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Белоусов (на фото) компетентный и опытный управленец, считает Кузнецов Фото:
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Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ

Предложенный кандидатом на пост министра обороны России, Андрей Белоусов — компетентный и опытный управленец, которому «вполне под силу» решать непростые задачи, ставящиеся в условиях СВО. Такое мнение URA.RU выразил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.

«Белоусов весьма компетентный и опытный управленец с отличной подготовкой. Белоусову такие задачи в непростых условиях СВО вполне под силу», — заявил URA.RU Игорь Кузнецов.

По его мнению, такое решение было принято в связи с необходимостью полноценного обеспечения боевой, материально-технической и иной подготовки в министерстве обороны. Назначение Белоусова его главой вполне укладывается в тенденцию — все экс-министры обороны при президенте России Владимире Путине: Сергей Иванов, Анатолий Сердюков и Сергей Шойгу — до назначения были гражданскими министрами военного ведомства и имели большой опыт управленческой работы, добавил политолог.

Назначение Сергея Шойгу в Совбез означает необходимость использования его опыта работы в сфере обеспечения безопасности и сохранение в президентской команде. Он занимал должность министра обороны с 2012 года.

Ранее из заявления Совета Федерации стало известно о предложении президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ. Бывший руководитель Минобороны Сергей Шойгу получил новое назначение в качестве секретаря Совета безопасности страны.

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Предложенный кандидатом на пост министра обороны России, Андрей Белоусов — компетентный и опытный управленец, которому «вполне под силу» решать непростые задачи, ставящиеся в условиях СВО. Такое мнение URA.RU выразил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Белоусов весьма компетентный и опытный управленец с отличной подготовкой. Белоусову такие задачи в непростых условиях СВО вполне под силу», — заявил URA.RU Игорь Кузнецов. По его мнению, такое решение было принято в связи с необходимостью полноценного обеспечения боевой, материально-технической и иной подготовки в министерстве обороны. Назначение Белоусова его главой вполне укладывается в тенденцию — все экс-министры обороны при президенте России Владимире Путине: Сергей Иванов, Анатолий Сердюков и Сергей Шойгу — до назначения были гражданскими министрами военного ведомства и имели большой опыт управленческой работы, добавил политолог. Назначение Сергея Шойгу в Совбез означает необходимость использования его опыта работы в сфере обеспечения безопасности и сохранение в президентской команде. Он занимал должность министра обороны с 2012 года. Ранее из заявления Совета Федерации стало известно о предложении президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ. Бывший руководитель Минобороны Сергей Шойгу получил новое назначение в качестве секретаря Совета безопасности страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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