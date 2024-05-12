Политолог Михайлов: Шойгу перерос Минобороны РФ

13 мая 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

В рамках главы Совбеза Шойгу будет отвечать за силовые ведомства. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Занимавший должность министра обороны РФ Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности РФ, поскольку он перерос свой прежний пост. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «За два года СВО Шойгу по своему профессиональному уровню перерос уровень министра обороны. В рамках главы Совбеза он будет курировать сразу все силовые ведомства», — сообщил ТАСС Михайлов. Эксперт отметил опыт международной работы Шойгу, который часто бывал в рабочих поездках за границей. Кроме того, бывший глава оборонного ведомства имеет опыт руководства министерством по чрезвычайным ситуациям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее объяснил решение Путина об отставке Шойгу с должности министра обороны РФ «экономическим аспектом силового блока и необходимостью в инновациях». Новым главой Минобороны РФ стал Андрей Белоусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Занимавший должность министра обороны РФ Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности РФ, поскольку он перерос свой прежний пост. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «За два года СВО Шойгу по своему профессиональному уровню перерос уровень министра обороны. В рамках главы Совбеза он будет курировать сразу все силовые ведомства», — сообщил ТАСС Михайлов. Эксперт отметил опыт международной работы Шойгу, который часто бывал в рабочих поездках за границей. Кроме того, бывший глава оборонного ведомства имеет опыт руководства министерством по чрезвычайным ситуациям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее объяснил решение Путина об отставке Шойгу с должности министра обороны РФ «экономическим аспектом силового блока и необходимостью в инновациях». Новым главой Минобороны РФ стал Андрей Белоусов.