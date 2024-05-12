12 мая 2024

Политолог Михайлов: Шойгу перерос Минобороны РФ

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, шойгу сергей
В рамках главы Совбеза Шойгу будет отвечать за силовые ведомства. Фото:

Занимавший должность министра обороны РФ Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности РФ, поскольку он перерос свой прежний пост. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«За два года СВО Шойгу по своему профессиональному уровню перерос уровень министра обороны. В рамках главы Совбеза он будет курировать сразу все силовые ведомства», — сообщил ТАСС Михайлов.

Эксперт отметил опыт международной работы Шойгу, который часто бывал в рабочих поездках за границей. Кроме того, бывший глава оборонного ведомства имеет опыт руководства министерством по чрезвычайным ситуациям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее объяснил решение Путина об отставке Шойгу с должности министра обороны РФ «экономическим аспектом силового блока и необходимостью в инновациях». Новым главой Минобороны РФ стал Андрей Белоусов.

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Занимавший должность министра обороны РФ Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности РФ, поскольку он перерос свой прежний пост. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «За два года СВО Шойгу по своему профессиональному уровню перерос уровень министра обороны. В рамках главы Совбеза он будет курировать сразу все силовые ведомства», — сообщил ТАСС Михайлов. Эксперт отметил опыт международной работы Шойгу, который часто бывал в рабочих поездках за границей. Кроме того, бывший глава оборонного ведомства имеет опыт руководства министерством по чрезвычайным ситуациям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее объяснил решение Путина об отставке Шойгу с должности министра обороны РФ «экономическим аспектом силового блока и необходимостью в инновациях». Новым главой Минобороны РФ стал Андрей Белоусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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