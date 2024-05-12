12 мая 2024

Челябинский участник СВО получил условный срок за смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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По приговору суда военный получил условный срок Фото:

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) осудил участника СВО, устроившего смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU 13 мая в пресс-службе суда, ему назначено условное наказание.

«Суд пришел к выводу о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Вынося приговор, суд учел ряд смягчающих обстоятельств. А именно: извинение военного перед пострадавшими, первое привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики по службе и в быту. Также было уделено внимание тому, что мужчина является ветераном боевых действий и участником СВО, удостоен государственных и ведомственных наград.

Авария произошла в августе прошлого года. Военный уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП пассажиры получили серьезные травмы, один из них погиб.

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Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) осудил участника СВО, устроившего смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU 13 мая в пресс-службе суда, ему назначено условное наказание. «Суд пришел к выводу о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Вынося приговор, суд учел ряд смягчающих обстоятельств. А именно: извинение военного перед пострадавшими, первое привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики по службе и в быту. Также было уделено внимание тому, что мужчина является ветераном боевых действий и участником СВО, удостоен государственных и ведомственных наград. Авария произошла в августе прошлого года. Военный уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП пассажиры получили серьезные травмы, один из них погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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