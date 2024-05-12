Челябинский участник СВО получил условный срок за смертельное ДТП

13 мая 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

По приговору суда военный получил условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) осудил участника СВО, устроившего смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU 13 мая в пресс-службе суда, ему назначено условное наказание. «Суд пришел к выводу о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Вынося приговор, суд учел ряд смягчающих обстоятельств. А именно: извинение военного перед пострадавшими, первое привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики по службе и в быту. Также было уделено внимание тому, что мужчина является ветераном боевых действий и участником СВО, удостоен государственных и ведомственных наград. Авария произошла в августе прошлого года. Военный уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП пассажиры получили серьезные травмы, один из них погиб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) осудил участника СВО, устроившего смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU 13 мая в пресс-службе суда, ему назначено условное наказание. «Суд пришел к выводу о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Вынося приговор, суд учел ряд смягчающих обстоятельств. А именно: извинение военного перед пострадавшими, первое привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики по службе и в быту. Также было уделено внимание тому, что мужчина является ветераном боевых действий и участником СВО, удостоен государственных и ведомственных наград. Авария произошла в августе прошлого года. Военный уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП пассажиры получили серьезные травмы, один из них погиб.