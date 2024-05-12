Челябинский участник СВО получил условный срок за смертельное ДТП

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) осудил участника СВО, устроившего смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU 13 мая в пресс-службе суда, ему назначено условное наказание.
«Суд пришел к выводу о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Вынося приговор, суд учел ряд смягчающих обстоятельств. А именно: извинение военного перед пострадавшими, первое привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики по службе и в быту. Также было уделено внимание тому, что мужчина является ветераном боевых действий и участником СВО, удостоен государственных и ведомственных наград.
Авария произошла в августе прошлого года. Военный уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП пассажиры получили серьезные травмы, один из них погиб.
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