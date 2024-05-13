В России арестовали бывшие активы производителя водки «Хортиця»

14 мая 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Суд арестовал семь юрлиц, связанных с Global Spirits Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Районный суд Курска арестовал винные компании и водочные заводы. Из базы данных Федеральной службы судебных приставов следует, что они были связаны с основателем Global Spirits Евгением Черняком (внесен в список террористов и экстремистов), который производил водку «Хортиця». «Ленинский районный суд Курска 6 мая арестовал семь юрлиц, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits. … Речь, в частности, идет о „Феодосийском заводе коньяков и вин“, „Крымском винном доме“, ликеро-водочных заводах „Русский север“ в Вологде и „Родник и К “ в подмосковных Мытищах, а также дистрибуторах „Традиции успеха“, „Стандарт качества“ и „Новый уровень“», — обнаружил «РБК». Ранее в Global Spirits отрицали, что Черняк владеет активами в России. Сейчас они арестованы для обеспечения исполнения будущего решения. В декабре Минфин РФ подготавливал «проект изменений». Он предусматривал передачу Росимуществу временного управления российскими активами международного алкогольного холдинга Global Spirits, производителя водки «Хортиця». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Районный суд Курска арестовал винные компании и водочные заводы. Из базы данных Федеральной службы судебных приставов следует, что они были связаны с основателем Global Spirits Евгением Черняком (внесен в список террористов и экстремистов), который производил водку «Хортиця». «Ленинский районный суд Курска 6 мая арестовал семь юрлиц, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits. … Речь, в частности, идет о „Феодосийском заводе коньяков и вин“, „Крымском винном доме“, ликеро-водочных заводах „Русский север“ в Вологде и „Родник и К “ в подмосковных Мытищах, а также дистрибуторах „Традиции успеха“, „Стандарт качества“ и „Новый уровень“», — обнаружил «РБК». Ранее в Global Spirits отрицали, что Черняк владеет активами в России. Сейчас они арестованы для обеспечения исполнения будущего решения. В декабре Минфин РФ подготавливал «проект изменений». Он предусматривал передачу Росимуществу временного управления российскими активами международного алкогольного холдинга Global Spirits, производителя водки «Хортиця».