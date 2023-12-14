Активы производителя водки «Хортиця» хотят передать Росимуществу

15 декабря 2023 в 03:36 Размер текста - 17 +

Минфин готовит проект о введение временного управления активами Global Spirits Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство финансов РФ подготавливает «проект изменений», который предусматривает передачу Росимуществу временное управление российскими активами международного алкогольного холдинга Global Spirits, производителя водки «Хортиця». Об этом рассказали источники, которые знакомы с ходом обсуждения инициативы. «Минфин готовит проект, предусматривающий введение временного управления в отношении российских активов международного алкогольного холдинга. Речь идет о девяти юридических лицах, которые могут входить в Global Spirits», — передают слова источников «Ведомости». В Минфине подтвердил, что этот вопрос находится на этапе проработки. По словам источников, среди тех, кто может входить в холдинг есть дистрибутор «Стандарт качества», группа «Традиции успеха», которой принадлежат заводы «Русский Север» и «Родник и К», выпускающие водку «Хорта», Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом и прочие. Они также уточнили, что представитель Росимущества от комментариев отказался. Следственный комитет России сообщал, что владельца крупного алкогольного холдинга Евгения Черняка проверяют на финансирование ВСУ. Против него было возбуждено уголовное дело. Также владельца холдинга объявили тогда в розыск. После этого Росфинмониторинг внес Черняка в реестр террористов и экстремистов. Сейчас районный суда Москвы избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство финансов РФ подготавливает «проект изменений», который предусматривает передачу Росимуществу временное управление российскими активами международного алкогольного холдинга Global Spirits, производителя водки «Хортиця». Об этом рассказали источники, которые знакомы с ходом обсуждения инициативы. «Минфин готовит проект, предусматривающий введение временного управления в отношении российских активов международного алкогольного холдинга. Речь идет о девяти юридических лицах, которые могут входить в Global Spirits», — передают слова источников «Ведомости». В Минфине подтвердил, что этот вопрос находится на этапе проработки. По словам источников, среди тех, кто может входить в холдинг есть дистрибутор «Стандарт качества», группа «Традиции успеха», которой принадлежат заводы «Русский Север» и «Родник и К», выпускающие водку «Хорта», Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом и прочие. Они также уточнили, что представитель Росимущества от комментариев отказался. Следственный комитет России сообщал, что владельца крупного алкогольного холдинга Евгения Черняка проверяют на финансирование ВСУ. Против него было возбуждено уголовное дело. Также владельца холдинга объявили тогда в розыск. После этого Росфинмониторинг внес Черняка в реестр террористов и экстремистов. Сейчас районный суда Москвы избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу.