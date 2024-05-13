Задержан главный кадровик Минобороны РФ Кузнецов

14 мая 2024 в 02:59 Размер текста - 17 +

Главный кадровик Минобороны подозревается в уголовном преступлении Фото: Илья Московец © URA.RU Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, который является руководителем Главного управления кадров Минобороны РФ, задержан. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ», — рассказал источник ТАСС. Следователь уже обратился в суд. В каком конкретно преступлении Кузнецов подозревается — не уточнили. Ему хотят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее генерал-лейтенант возглавлял Службу защиты государственной тайны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, который является руководителем Главного управления кадров Минобороны РФ, задержан. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ», — рассказал источник ТАСС. Следователь уже обратился в суд. В каком конкретно преступлении Кузнецов подозревается — не уточнили. Ему хотят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее генерал-лейтенант возглавлял Службу защиты государственной тайны.