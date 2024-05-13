Задержан главный кадровик Минобороны РФ Кузнецов

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, который является руководителем Главного управления кадров Минобороны РФ, задержан. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ», — рассказал источник ТАСС.
Следователь уже обратился в суд. В каком конкретно преступлении Кузнецов подозревается — не уточнили.
Ему хотят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее генерал-лейтенант возглавлял Службу защиты государственной тайны.
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