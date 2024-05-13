13 мая 2024

Задержан главный кадровик Минобороны РФ Кузнецов

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Главный кадровик Минобороны подозревается в уголовном преступлении Фото:

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, который является руководителем Главного управления кадров Минобороны РФ, задержан. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ», — рассказал источник ТАСС.

Следователь уже обратился в суд. В каком конкретно преступлении Кузнецов подозревается — не уточнили.

Ему хотят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее генерал-лейтенант возглавлял Службу защиты государственной тайны.

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Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, который является руководителем Главного управления кадров Минобороны РФ, задержан. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ», — рассказал источник ТАСС. Следователь уже обратился в суд. В каком конкретно преступлении Кузнецов подозревается — не уточнили. Ему хотят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее генерал-лейтенант возглавлял Службу защиты государственной тайны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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