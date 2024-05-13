В Челябинске автомобиль опрокинулся на рельсы. Фото

14 мая 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Водитель автомобиля получил травмы Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске утром 14 мая автомобиль ВАЗ 2115 в результате ДТП опрокинулся на рельсы, водитель получил травмы. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД. «По предварительным данным, водитель мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2115, не справился с управлением. Он совершил наезд на препятствие с дальнейшим опрокидыванием автомобиля», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе городского ГИБДД уточнили, что авария произошла 14 мая года в 07:10 часов по Свердловскому тракту от проспекта Победы. В результате ДТП пострадал водитель. Автомобиль перевернулся и опрокинулся на рельсы Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинску Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске утром 14 мая автомобиль ВАЗ 2115 в результате ДТП опрокинулся на рельсы, водитель получил травмы. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД. «По предварительным данным, водитель мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2115, не справился с управлением. Он совершил наезд на препятствие с дальнейшим опрокидыванием автомобиля», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе городского ГИБДД уточнили, что авария произошла 14 мая года в 07:10 часов по Свердловскому тракту от проспекта Победы. В результате ДТП пострадал водитель.