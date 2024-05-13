В Челябинске утром 14 мая автомобиль ВАЗ 2115 в результате ДТП опрокинулся на рельсы, водитель получил травмы. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД.
«По предварительным данным, водитель мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2115, не справился с управлением. Он совершил наезд на препятствие с дальнейшим опрокидыванием автомобиля», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе городского ГИБДД уточнили, что авария произошла 14 мая года в 07:10 часов по Свердловскому тракту от проспекта Победы. В результате ДТП пострадал водитель.
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