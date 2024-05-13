13 мая 2024

Прокуратура добилась от челябинского минздрава выдачи лекарств детям-инвалидам

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над таджиками. Челябинск , прокурор, следствие, уголовный кодекс, суд, судебный процесс, расследование, уголовный процесс
Суд удовлетворил иск прокурора, в котором он просил обязать региональный минздрав выдать детям лекарства Фото:

Прокуратура Златоуста (Челябинская область) через суд добилась от регионального минздрава выдачи лекарств детям-инвалидам. Как сообщили URA.RU 14 мая в пресс-службе прокуратуры региона, попытки министерства обжаловать это решение не увенчались успехом.

«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Министерство здравоохранения Челябинской области обеспечить детей-инвалидов необходимым лекарственным препаратом. Судом требования прокурора удовлетворены. Министерством это решение было обжаловано в апелляционном порядке. Челябинским областным судом решение городского суда оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там сообщили, что в ходе проверки было установлено, что в семье из Златоуста воспитывалось два ребенка, страдающих генетическими заболеваниями. В связи с этим они на постоянной основе нуждаются в приеме препарата «Биотин». Но указанным препаратом их не обеспечивали. Что и стало причиной обращения в суд. В настоящее время исполнение решения об обеспечении детей лекарством поставлено на контроль в прокуратуре города.

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Прокуратура Златоуста (Челябинская область) через суд добилась от регионального минздрава выдачи лекарств детям-инвалидам. Как сообщили URA.RU 14 мая в пресс-службе прокуратуры региона, попытки министерства обжаловать это решение не увенчались успехом. «Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Министерство здравоохранения Челябинской области обеспечить детей-инвалидов необходимым лекарственным препаратом. Судом требования прокурора удовлетворены. Министерством это решение было обжаловано в апелляционном порядке. Челябинским областным судом решение городского суда оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там сообщили, что в ходе проверки было установлено, что в семье из Златоуста воспитывалось два ребенка, страдающих генетическими заболеваниями. В связи с этим они на постоянной основе нуждаются в приеме препарата «Биотин». Но указанным препаратом их не обеспечивали. Что и стало причиной обращения в суд. В настоящее время исполнение решения об обеспечении детей лекарством поставлено на контроль в прокуратуре города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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