Арестованный главный кадровик Минобороны может получить до 15 лет

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Начальнику главного управления кадров Минобороны грозит до 15 лет за взятку
Начальнику главного управления кадров Минобороны грозит до 15 лет за взятку Фото:

Арестованный руководитель кадров в Минобороны Юрий Кузнецов может получить до 15 лет колонии. Его обвиняют в получении взятки. "Кузнецову грозит до 15 лет за взяточничество", — сообщает РИА Новости. Такой вывод журналисты сделали исходя из вменяемой ему статьи УК РФ.

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Арестованный руководитель кадров в Минобороны Юрий Кузнецов может получить до 15 лет колонии. Его обвиняют в получении взятки. "Кузнецову грозит до 15 лет за взяточничество", — сообщает РИА Новости. Такой вывод журналисты сделали исходя из вменяемой ему статьи УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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