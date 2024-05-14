Арестованный главный кадровик Минобороны может получить до 15 лет

Начальнику главного управления кадров Минобороны грозит до 15 лет за взятку
Арестованный руководитель кадров в Минобороны Юрий Кузнецов может получить до 15 лет колонии. Его обвиняют в получении взятки. "Кузнецову грозит до 15 лет за взяточничество", — сообщает РИА Новости. Такой вывод журналисты сделали исходя из вменяемой ему статьи УК РФ.
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