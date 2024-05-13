Жительница ХМАО замерзла и забралась в чужую квартиру ради похищения куртки

14 мая 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

В Пыть-Яхе женщина залезла на чужой балкон и украла куртку, чтобы не замерзнуть Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Пыть-Яха (ХМАО), возвращаясь домой после вечеринки, залезла на чужой балкон и похитила оттуда куртку. Сделала это женщина, чтобы не замерзнуть в ожидании, когда подъездную дверь кто-нибудь откроет, так как ключи забыла дома, передают в telegram-канале полиции Пыть-Яха. «В дежурную часть ОМВД России по Пыть-Яху поступило сообщение от 38-летней жительницы города о том, что неизвестный проник ночью на ее балкон через открытое окно и похитил камуфляжную зимнюю куртку. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность похитителя. Ей оказалась 37-летняя горожанка, ранее не попадавшая в поле зрения правоохранителей», — сообщили правоохранители. Сотрудникам полиции похитительница рассказала, что после встречи в кафе с подругами она возвращалась ночью домой и обнаружила, что оставила в квартире ключи и мобильный телефон. Женщина замерзла и решила проникнуть в квартиру с открытым балконом на первом этаже, чтобы погреться. Взобравшись по перилам в квартиру, злоумышленница увидела теплую зимнюю куртку и, похитив ее, спустилась обратно на улицу. Она дождалась, когда дверь подъезда откроет кто-то из соседей и оставила куртку в подъезде. На данный момент украденная вещь вернулась к владельцу, а в отношении похитительницы возбуждено уголовное дело за кражу. Наказание по данной статье могут назначить как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Пыть-Яха (ХМАО), возвращаясь домой после вечеринки, залезла на чужой балкон и похитила оттуда куртку. Сделала это женщина, чтобы не замерзнуть в ожидании, когда подъездную дверь кто-нибудь откроет, так как ключи забыла дома, передают в telegram-канале полиции Пыть-Яха. «В дежурную часть ОМВД России по Пыть-Яху поступило сообщение от 38-летней жительницы города о том, что неизвестный проник ночью на ее балкон через открытое окно и похитил камуфляжную зимнюю куртку. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность похитителя. Ей оказалась 37-летняя горожанка, ранее не попадавшая в поле зрения правоохранителей», — сообщили правоохранители. Сотрудникам полиции похитительница рассказала, что после встречи в кафе с подругами она возвращалась ночью домой и обнаружила, что оставила в квартире ключи и мобильный телефон. Женщина замерзла и решила проникнуть в квартиру с открытым балконом на первом этаже, чтобы погреться. Взобравшись по перилам в квартиру, злоумышленница увидела теплую зимнюю куртку и, похитив ее, спустилась обратно на улицу. Она дождалась, когда дверь подъезда откроет кто-то из соседей и оставила куртку в подъезде. На данный момент украденная вещь вернулась к владельцу, а в отношении похитительницы возбуждено уголовное дело за кражу. Наказание по данной статье могут назначить как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы на срок до шести лет.