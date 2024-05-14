Арестован фигурант дела главного кадровика Минобороны Кузнецова

В отношении Лева Мартиросяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля 2024 года. Об этом сообщают «Суды общей юрисдикции Москвы». Мужчина проходит фигурантом по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ Юрию Кузнецову.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. В отношении Мартиросяна Левы Альбертовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток», — передает telegram-канал судов. Мужчина обвиняется в даче взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, Кузнецов, используя свое служебное положение и авторитет, предположительно планировал получить взятку в особо крупном размере от своего знакомого по службе Мартиросяна. Обвинения в сторону Кузнецова включают в себя не только получение имущественной выгоды, но и обещание общего покровительства в интересах взяткодателя.
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В отношении Лева Мартиросяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля 2024 года. Об этом сообщают «Суды общей юрисдикции Москвы». Мужчина проходит фигурантом по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ Юрию Кузнецову. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. В отношении Мартиросяна Левы Альбертовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток», — передает telegram-канал судов. Мужчина обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Кузнецов, используя свое служебное положение и авторитет, предположительно планировал получить взятку в особо крупном размере от своего знакомого по службе Мартиросяна. Обвинения в сторону Кузнецова включают в себя не только получение имущественной выгоды, но и обещание общего покровительства в интересах взяткодателя.