Путин объяснил, почему посетит Китай сразу после инаугурации

Президент России Владимир Путин посетит Китай сразу после инаугурации из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства. Об этом российский лидер заявил в интервью китайскому агентству Синьхуа.
«Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента», — заявил Путин. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин заявил, что у Китая и РФ совпадают мнения по ключевым вопросам международной повестки. По его словам, обе страны отвергают попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии. Также Путин выразил уверенность в больших перспективах российско-китайских экономических связей. Страны уже планируют развивать совместный культурный проект.
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