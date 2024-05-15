Путин объяснил, почему посетит Китай сразу после инаугурации

Путин: КНР стала первой для визита после инаугурации из-за уровня партнерства

15 мая 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

У КНР и РФ совпадают мнения по ключевым вопросам международной повестки, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин посетит Китай сразу после инаугурации из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства. Об этом российский лидер заявил в интервью китайскому агентству Синьхуа. «Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента», — заявил Путин. Текст интервью опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин заявил, что у Китая и РФ совпадают мнения по ключевым вопросам международной повестки. По его словам, обе страны отвергают попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии. Также Путин выразил уверенность в больших перспективах российско-китайских экономических связей. Страны уже планируют развивать совместный культурный проект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин посетит Китай сразу после инаугурации из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства. Об этом российский лидер заявил в интервью китайскому агентству Синьхуа. «Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента», — заявил Путин. Текст интервью опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин заявил, что у Китая и РФ совпадают мнения по ключевым вопросам международной повестки. По его словам, обе страны отвергают попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии. Также Путин выразил уверенность в больших перспективах российско-китайских экономических связей. Страны уже планируют развивать совместный культурный проект.