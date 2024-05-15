Путин объяснил, почему посетит Китай сразу после инаугурации

Путин: КНР стала первой для визита после инаугурации из-за уровня партнерства
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
У КНР и РФ совпадают мнения по ключевым вопросам международной повестки, заявил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин посетит Китай сразу после инаугурации из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства. Об этом российский лидер заявил в интервью китайскому агентству Синьхуа.

«Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента», — заявил Путин. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин заявил, что у Китая и РФ совпадают мнения по ключевым вопросам международной повестки. По его словам, обе страны отвергают попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии. Также Путин выразил уверенность в больших перспективах российско-китайских экономических связей. Страны уже планируют развивать совместный культурный проект.

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Президент России Владимир Путин посетит Китай сразу после инаугурации из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства. Об этом российский лидер заявил в интервью китайскому агентству Синьхуа. «Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента», — заявил Путин. Текст интервью опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин заявил, что у Китая и РФ совпадают мнения по ключевым вопросам международной повестки. По его словам, обе страны отвергают попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии. Также Путин выразил уверенность в больших перспективах российско-китайских экономических связей. Страны уже планируют развивать совместный культурный проект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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