Путин рассказал о планах развития «Интервидения»

Пекин является ключевым партнером этого проекта, сообщил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия и Китай планируют развивать конкурс «Интервидение» и другие культурные проекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому Синьхуа.

«Намерены содействовать развитию новых форматов. Среди них — международный конкурс популярной песни „Интервидение“» — заявил Путин. Текст появился на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что Пекин является ключевым партнером этого проекта.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс, который будет аналогом «Евровидения». Кроме того, было предложено создать кинопремию и Евразийский фестиваль.