ВСУ ударили по топливной базе в Ростовской области

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Топливная база в Ростовской области подверглась атаке беспилотников ВСУ
Топливная база в Ростовской области подверглась атаке беспилотников ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два украинских БПЛА совершили атаку на топливную базу в Ростовской области. Нападение вызвало два взрыва. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.

«Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент не привел к возгоранию топлива. Пострадавших нет, заключил губернатор. 

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Два украинских БПЛА совершили атаку на топливную базу в Ростовской области. Нападение вызвало два взрыва. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев. «Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент не привел к возгоранию топлива. Пострадавших нет, заключил губернатор. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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