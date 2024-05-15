ВСУ ударили по топливной базе в Ростовской области

Топливная база в Ростовской области подверглась атаке беспилотников ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два украинских БПЛА совершили атаку на топливную базу в Ростовской области. Нападение вызвало два взрыва. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.
«Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент не привел к возгоранию топлива. Пострадавших нет, заключил губернатор.
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