На тюменском фестивале артистов главной сцены подобрали под рэпера Feduk

В Тюмени пройдет фестиваль Moxito Fest

15 мая 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Последний раз Feduk выступал в Тюмени шесть лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени состоится масштабный фестиваль Moxito Fest, который соберет на одной сцене трех известных российских артистов — Feduk, Slava Marlow и Biicla. Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля, программа составлена с учетом выступления Feduk. «Еще в феврале на стадии проработки концепции мы сразу знали, что привезем Feduk. Это было понятно исходя из запроса тюменцев — его горожане ждали уже шесть лет. И мы старались подобрать других музыкантов так, чтобы они сочетались между собой, не играли в принципиально разных стилях. Поэтому решили пригласить еще Slava Marlow и Biicla. Думаем, они встретятся как давние друзья и энергия фестиваля будет совсем иной, чем если бы звезды были разных стилей и направленности», — рассказала URA.RU специалист по связям с общественностью фестиваля «Мохито Фест» Ирина Малюгина. Фестиваль пройдет в пригороде Тюмени в июле. Кроме выступления тюменцев, гости увидят световое шоу. Во время мероприятия будут работать интерактивные зоны — школа диджеинга, автовыставка и стритбольные площадки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени состоится масштабный фестиваль Moxito Fest, который соберет на одной сцене трех известных российских артистов — Feduk, Slava Marlow и Biicla. Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля, программа составлена с учетом выступления Feduk. «Еще в феврале на стадии проработки концепции мы сразу знали, что привезем Feduk. Это было понятно исходя из запроса тюменцев — его горожане ждали уже шесть лет. И мы старались подобрать других музыкантов так, чтобы они сочетались между собой, не играли в принципиально разных стилях. Поэтому решили пригласить еще Slava Marlow и Biicla. Думаем, они встретятся как давние друзья и энергия фестиваля будет совсем иной, чем если бы звезды были разных стилей и направленности», — рассказала URA.RU специалист по связям с общественностью фестиваля «Мохито Фест» Ирина Малюгина. Фестиваль пройдет в пригороде Тюмени в июле. Кроме выступления тюменцев, гости увидят световое шоу. Во время мероприятия будут работать интерактивные зоны — школа диджеинга, автовыставка и стритбольные площадки.