Обвиняемый по делу убийства главреда газеты «Россия сегодня» признал вину

Игорь Малев, обвиняемый в деле о смерти руководителя подразделения медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой, признал свою вину в суде. Об этом рассказал корреспондент.
"Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь", — заявил Малев в ходе судебного заседания, передает корреспондент РИА Новости. Адвокат подсудимого Вячеслав Позигун подтвердил наличие прямых доказательств, указывающих на его вину в произошедшей трагедии.
Бабаева погибла в конце октября 2022 года. Это произошло на одном из полигонов в Крыму. Там она занималась военно-спортивной подготовкой. По данным следствия, во время учебных занятий на полигоне инструктор Малев в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. Пуля отрикошетила в голову Бабаевой.
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