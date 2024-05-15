Обвиняемый по делу убийства главреда газеты «Россия сегодня» признал вину

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Игорь Малев в суде признал вину в смерти журналистки Бабаевой
Игорь Малев в суде признал вину в смерти журналистки Бабаевой Фото:

Игорь Малев, обвиняемый в деле о смерти руководителя подразделения медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой, признал свою вину в суде. Об этом рассказал корреспондент.

"Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь", — заявил Малев в ходе судебного заседания, передает корреспондент РИА Новости. Адвокат подсудимого Вячеслав Позигун подтвердил наличие прямых доказательств, указывающих на его вину в произошедшей трагедии.

Бабаева погибла в конце октября 2022 года. Это произошло на одном из полигонов в Крыму. Там она занималась военно-спортивной подготовкой. По данным следствия, во время учебных занятий на полигоне инструктор Малев в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. Пуля отрикошетила в голову Бабаевой. 

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Игорь Малев, обвиняемый в деле о смерти руководителя подразделения медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой, признал свою вину в суде. Об этом рассказал корреспондент. "Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь", — заявил Малев в ходе судебного заседания, передает корреспондент РИА Новости. Адвокат подсудимого Вячеслав Позигун подтвердил наличие прямых доказательств, указывающих на его вину в произошедшей трагедии. Бабаева погибла в конце октября 2022 года. Это произошло на одном из полигонов в Крыму. Там она занималась военно-спортивной подготовкой. По данным следствия, во время учебных занятий на полигоне инструктор Малев в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. Пуля отрикошетила в голову Бабаевой. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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