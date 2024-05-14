14 мая 2024

Жительница ХМАО, бросившая дочь в супермаркете Краснодара, раскаялась в поступке. Видео

Жительница ХМАО бросила дочь в супермаркете Краснодара из-за нехватки денег
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянка, бросившая дочь в супермаркете Краснодара, раскаялась в своем поступке
Сургутянка, бросившая дочь в супермаркете Краснодара, раскаялась в своем поступке Фото:

Жительница Сургута, которая бросила ребенка в супермаркете Краснодара, рассказала, почему так поступила и раскаялась в своих действиях. Видеозапись с допросом опубликовала пресс-служба полиции Краснодара на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Я поругалась со всеми родственниками, забрала дочь и ушла из дома. Мы скитались по городам: Челябинск, Анапа, Нальчик, Севастополь. Добралась до города Краснодар. [Оказалась] в безвыходной ситуации, денежных средств [не хватало] и я поняла, что дочь не смогу содержать и оставила ее в магазине. В содеянном раскаиваюсь, в дальнейшем хочу забрать дочь и воспитывать», – рассказала женщина на видеозаписи.

Силовики задержали югорчанку, бросившую двухлетнюю дочь, в Москве. Она покинула Краснодар и хотела добраться на поезде до Санкт-Петербурга. Полицейские Краснодара доставили женщину в краевой центр для проведения процессуальных действий.

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Жительница Сургута, которая бросила ребенка в супермаркете Краснодара, рассказала, почему так поступила и раскаялась в своих действиях. Видеозапись с допросом опубликовала пресс-служба полиции Краснодара на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Я поругалась со всеми родственниками, забрала дочь и ушла из дома. Мы скитались по городам: Челябинск, Анапа, Нальчик, Севастополь. Добралась до города Краснодар. [Оказалась] в безвыходной ситуации, денежных средств [не хватало] и я поняла, что дочь не смогу содержать и оставила ее в магазине. В содеянном раскаиваюсь, в дальнейшем хочу забрать дочь и воспитывать», – рассказала женщина на видеозаписи. Силовики задержали югорчанку, бросившую двухлетнюю дочь, в Москве. Она покинула Краснодар и хотела добраться на поезде до Санкт-Петербурга. Полицейские Краснодара доставили женщину в краевой центр для проведения процессуальных действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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