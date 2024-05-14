Вице-губернатор ХМАО Ислаев проверил на прочность самую высокую тарзанку России. Видео

15 мая 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Замгубернатора ХМАО протестировал экстремальный вид отдыха Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев проверил на прочность самую высокую тарзанку в России. Экстремальный прыжок куратор стройблока в югорском правительстве совершил во время отпуска, который провел в Сочи. Видео он разместил в своем аккаунте в соцсети «Вконтакте». «Отправился в „Скайпарк“, чтобы прыгнуть с самой высокой тарзанки в России. Инструктор утверждал, что я „вынырну“ другим человеком. Свободное падение, драйв и адреналин — ощущения, конечно, необычные. Не скажу, что был спокоен, хоть и прыгал раньше с меньшей высоты. Но страха не было. Проверил надёжность оснастки и сделал первый шаг. Другим я не стал. Но опыт получил интересный!» — поделился Ислаев. Замгубернатора активно занимается спортом. Он часто публикует селфи из спортзала на личной странице в соцсетях. Предпочитает активный отдых. В блоге можно заметить его фото с зимней рыбалки или прогулки в мороз с домашними питомцами — парой алабаев. «Когда появляется возможность взять краткосрочный отпуск, стараюсь получать новый опыт», — добавил Ислаев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев проверил на прочность самую высокую тарзанку в России. Экстремальный прыжок куратор стройблока в югорском правительстве совершил во время отпуска, который провел в Сочи. Видео он разместил в своем аккаунте в соцсети «Вконтакте». «Отправился в „Скайпарк“, чтобы прыгнуть с самой высокой тарзанки в России. Инструктор утверждал, что я „вынырну“ другим человеком. Свободное падение, драйв и адреналин — ощущения, конечно, необычные. Не скажу, что был спокоен, хоть и прыгал раньше с меньшей высоты. Но страха не было. Проверил надёжность оснастки и сделал первый шаг. Другим я не стал. Но опыт получил интересный!» — поделился Ислаев. Замгубернатора активно занимается спортом. Он часто публикует селфи из спортзала на личной странице в соцсетях. Предпочитает активный отдых. В блоге можно заметить его фото с зимней рыбалки или прогулки в мороз с домашними питомцами — парой алабаев. «Когда появляется возможность взять краткосрочный отпуск, стараюсь получать новый опыт», — добавил Ислаев.