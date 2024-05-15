15 мая 2024

Арестованный главный кадровик Минобороны обжаловал свое задержание

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Оглашение приговора Ивану Ергеледжи. Свердловская область, Первоуральск, уголовное дело, приговор, арест, суд, мера пресечения, клетка, судебная скамья
Кузнецов направил в суд апелляционную жалобу об избрании ему меры пресечения Фото:
новость из сюжета
Главный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке

Начальник управления кадров Министерство обороны РФ Юрий Кузнецов обжаловал свой арест. Об этом сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде.

«Поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказали в суде, в котором офицера отправили под арест. Об этом пишет ТАСС.

Против Кузнецова возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Кузнецов был арестован вечером 13 мая. По данному делу Басманный суд Москвы отправил в СИЗО также Леву Мартиросяна. Его подозревают в даче взятки.

По данным следствия, в 2021—2023 годах, будучи начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур. Управление, которое он возглавлял, занимается вопросами защиты государственной тайны в рамках Минобороны.

Кузнецов был задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием его дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. Согласно предоставленным документам, за четыре года у Кузнецова и его супруги поменялись две машины, а в собственности появились земля и квартира, пишет RT.

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Начальник управления кадров Министерство обороны РФ Юрий Кузнецов обжаловал свой арест. Об этом сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде. «Поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказали в суде, в котором офицера отправили под арест. Об этом пишет ТАСС. Против Кузнецова возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Кузнецов был арестован вечером 13 мая. По данному делу Басманный суд Москвы отправил в СИЗО также Леву Мартиросяна. Его подозревают в даче взятки. По данным следствия, в 2021—2023 годах, будучи начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур. Управление, которое он возглавлял, занимается вопросами защиты государственной тайны в рамках Минобороны. Кузнецов был задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием его дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. Согласно предоставленным документам, за четыре года у Кузнецова и его супруги поменялись две машины, а в собственности появились земля и квартира, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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