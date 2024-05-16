Как Китай подготовился к приезду Путина. Фоторепортаж

Путин покинул аэропорт Пекина на автомобиле Aurus
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к встрече Путина и Си Цзиньпина. Китай, площадь тяньаньмэнь
Владимир Путин прибыл в Пекин с рабочим визитом Фото:

Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят взаимодействие в рамках ШОС, ситуацию на Украине и инициативу «Один пояс, один путь». По прибытии в Пекин глава РФ покинул аэропорт на «Аурусе» с кортежем. О том, как в Китае подготовились к визиту российского президента — в фоторепортаже URA.RU.

Подготовка к встрече Путина и Си Цзиньпина. Китай
Основная часть мероприятий, связанных с визитом Путина в Китай, пройдет в самом большом здании для заседаний в мире — пекинском Доме народных собраний
Фото:
Подготовка к встрече Путина и Си Цзиньпина. Китай
Перед входом в Дом народных собраний развеваются российские триколоры
Фото:
Подготовка к встрече Путина и Си Цзиньпина. Китай
Оркестр играет российский гимн, «Подмосковные вечера», дети с флагами Китая и России кричат «Добро пожаловать»
Фото:
Подготовка к встрече Путина и Си Цзиньпина. Китай
Визит Путина в Китай продлится два дня
Фото:
Подготовка к встрече Путина и Си Цзиньпина. Китай
Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке
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Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят взаимодействие в рамках ШОС, ситуацию на Украине и инициативу «Один пояс, один путь». По прибытии в Пекин глава РФ покинул аэропорт на «Аурусе» с кортежем. О том, как в Китае подготовились к визиту российского президента — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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