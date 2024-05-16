Как Китай подготовился к приезду Путина. Фоторепортаж

Путин покинул аэропорт Пекина на автомобиле Aurus

16 мая 2024 в 08:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прибыл в Пекин с рабочим визитом Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят взаимодействие в рамках ШОС, ситуацию на Украине и инициативу «Один пояс, один путь». По прибытии в Пекин глава РФ покинул аэропорт на «Аурусе» с кортежем. О том, как в Китае подготовились к визиту российского президента — в фоторепортаже URA.RU. Основная часть мероприятий, связанных с визитом Путина в Китай, пройдет в самом большом здании для заседаний в мире — пекинском Доме народных собраний Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Перед входом в Дом народных собраний развеваются российские триколоры Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Оркестр играет российский гимн, «Подмосковные вечера», дети с флагами Китая и России кричат «Добро пожаловать» Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Визит Путина в Китай продлится два дня Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят взаимодействие в рамках ШОС, ситуацию на Украине и инициативу «Один пояс, один путь». По прибытии в Пекин глава РФ покинул аэропорт на «Аурусе» с кортежем. О том, как в Китае подготовились к визиту российского президента — в фоторепортаже URA.RU.