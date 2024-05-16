Владимир Путин прибыл в Пекин с рабочим визитом
Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят взаимодействие в рамках ШОС, ситуацию на Украине и инициативу «Один пояс, один путь». По прибытии в Пекин глава РФ покинул аэропорт на «Аурусе» с кортежем. О том, как в Китае подготовились к визиту российского президента — в фоторепортаже URA.RU.
Основная часть мероприятий, связанных с визитом Путина в Китай, пройдет в самом большом здании для заседаний в мире — пекинском Доме народных собраний
Перед входом в Дом народных собраний развеваются российские триколоры
Оркестр играет российский гимн, «Подмосковные вечера», дети с флагами Китая и России кричат «Добро пожаловать»
Визит Путина в Китай продлится два дня
Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.