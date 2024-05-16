Над Калужской областью уничтожили беспилотник

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ПВО сбили беспилотник в Калужской области 16 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью 16 мая в Сухиничском районе Калужской области сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня ночью в Сухиничском районе силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал губернатор в Telegram. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На место выехала оперативная группа, заключил Шапша.

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Ночью 16 мая в Сухиничском районе Калужской области сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. «Сегодня ночью в Сухиничском районе силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал губернатор в Telegram. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На место выехала оперативная группа, заключил Шапша.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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