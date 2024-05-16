Над Калужской областью уничтожили беспилотник

ПВО сбили беспилотник в Калужской области 16 мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью 16 мая в Сухиничском районе Калужской области сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня ночью в Сухиничском районе силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал губернатор в Telegram. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На место выехала оперативная группа, заключил Шапша.
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