Над Калужской областью уничтожили беспилотник

16 мая 2024 в 09:07 Размер текста - 17 +

ПВО сбили беспилотник в Калужской области 16 мая Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью 16 мая в Сухиничском районе Калужской области сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. «Сегодня ночью в Сухиничском районе силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал губернатор в Telegram. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На место выехала оперативная группа, заключил Шапша. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью 16 мая в Сухиничском районе Калужской области сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. «Сегодня ночью в Сухиничском районе силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал губернатор в Telegram. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На место выехала оперативная группа, заключил Шапша.