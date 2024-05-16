Минобороны: Украина атаковала регионы РФ беспилотниками и «Точкой-У»

16 мая 2024 в 09:24 Размер текста - 17 +

ВСУ устроили серию атак на российские регионы 16 мая Фото: Army Sgt. John Schoebel, Army National Guard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России сообщило о попытках террористических атак со стороны Украины по российским регионам. В частности, в ночь на 16 мая ВСУ пытались ударить по приграничным областям беспилотниками, РСЗО «Ольха» и ракетой «Точка-У». «Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“, одна ракета тактического комплекса „Точка-У“ и один БПЛА над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Также перехвачены и уничтожены беспилотники над Крымом, Брянской, Калужской и Тульской областями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство обороны России сообщило о попытках террористических атак со стороны Украины по российским регионам. В частности, в ночь на 16 мая ВСУ пытались ударить по приграничным областям беспилотниками, РСЗО «Ольха» и ракетой «Точка-У». «Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“, одна ракета тактического комплекса „Точка-У“ и один БПЛА над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Также перехвачены и уничтожены беспилотники над Крымом, Брянской, Калужской и Тульской областями.