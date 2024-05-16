Минобороны: Украина атаковала регионы РФ беспилотниками и «Точкой-У»

ВСУ устроили серию атак на российские регионы 16 мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министерство обороны России сообщило о попытках террористических атак со стороны Украины по российским регионам. В частности, в ночь на 16 мая ВСУ пытались ударить по приграничным областям беспилотниками, РСЗО «Ольха» и ракетой «Точка-У».
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“, одна ракета тактического комплекса „Точка-У“ и один БПЛА над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Также перехвачены и уничтожены беспилотники над Крымом, Брянской, Калужской и Тульской областями.
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