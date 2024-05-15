Дума Сургута утвердила сроки выборов мэра

Дума Сургута единогласно утвердила конкурсную процедуру по отбору кандидатов на пост главы города. Решение было озвучено во время десятого внеочередного заседания думы, которое транслировалось онлайн.
«18 за. Единогласно. Таким образом, повестка дня десятого внеочередного заседания думы города принята в целом», — сообщил спикер думы Максим Слепов.
Конкурс по отбору кандидатов состоится 1 июля в 9 часов утра. Документы на пост мэра будут приниматься с 27 мая по 21 июня. Состав комиссии остался неизменным. В него вошли председатель правления профсоюзов города Любовь Андриади, вице-спикер городской думы от «Сургутнефтегаза» Александр Олейников, вице-спикер гордумы от «Газпром Трансгаз Сургут» Виктор Пономарев, Андрей Сенин — директор МБУ Центр специальной подготовки «Сибирский легион» и секретарь — Елена Ануфриева, руководитель аппарата думы.
Ранее URA.RU сообщало, что один из фаворитов выбыл из гонки за пост главы Сургута. От участия в конкурсе отказался глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
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