Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой выбыл из гонки за пост главы Сургута. По данным источников URA.RU, после серии консультаций его кандидатура была отклонена. Сейчас в качестве основного фаворита рассматривается спикер думы Сургута Максим Слепов, который не вошел в состав конкурсной комиссии.
«Трубецкой выбыл из гонки, не пройдя процедуру согласования. Основным фаворитом называют Слепова. Он не вошел в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города. Вместо него там фигурируют два вице-спикера — Олейников и Пономарев. Что вполне логично, если Слепов сам заявится на выборы. С учетом того, что документы от кандидатов принимаются почти до конца июня, то в политтусовке не списывают со счетов и вице-мэра Сургута Артем Кириленко. Он на весь май уехал из города в отпуск, но успеет вернуться обратно до окончания работы конкурсной комиссии», — рассказал инсайдер.
В беседе с журналистом агентства, которая состоялась перед заседанием комитета, определявшего членов конкурсной комиссии, Слепов заявил, что определится с позже. «Сейчас будет объявлена комиссия. После этого я сформулирую свое решение. Буду я заявляться или нет. Узнаем об этом чуть позже», — прокомментировал спикер думы. В состав комиссии дума его так и не включила.
Получить комментарий Трубецкого на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе мэрии Сургутского района не ответили на звонок журналиста.
Ранее URA.RU писало о том, что Сургут встретит День города без мэра. Праздник состоится 12 июня, а избрание градоначальника намечено только на июль.
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