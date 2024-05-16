Исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест

Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока ареста четверым исполнителям теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Об этом стало известно из официального сообщения судебного учреждения. Обвиняемые будут арестованы до 22 августа 2024 года.
"Под арестом до 22 августа остаются Далерджон Мирзоев (признан экстремистом и террористом), Мухаммадсобир Файзов (признан экстремистом и террористом), Саидакрами Муродали Рачабализода (признан экстремистом и террористом) и Шамсидин Фаридуни (признан экстремистом и террористом)", — сообщили в суде. Заседания по данным материалам назначены на четверг.
22 марта в концертном зале "Крокус сити холл", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел теракт. Нападавшие использовали автоматическое оружие для стрельбы по людям и подожгли зрительный зал. В результате нападения на "Крокус" погибло 145 человек. В Москве были задержаны 12 человек, обвиняемых в участии в террористическом акте, который привел к многочисленным жертвам. Они подозреваются в совершении преступления в составе организованной группы.
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