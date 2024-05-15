15 мая 2024

Губернатор ХМАО оценила производство беспилотников

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Наталья Комарова оценила производство беспилотников в ХМАО
Наталья Комарова оценила производство беспилотников в ХМАО Фото:

В ходе визита в Лянтор (Сургутский район ХМАО) губернатор Югры Наталья Комарова посетила «Международный центр мониторинга», где создают беспилотные летательные аппараты. Глава региона сообщила в своем telegram-канале о том, что обсудила с главным конструктором центра возможность постоянного «дежурства» беспилотников в ХМАО.

"С главным конструктором центра Амиром Валиевым обсудили возможность постоянного «дежурства» беспилотников в регионе, создания сети связи общего пользования в Югре", — сообщила в публикации Комарова. Губернатор отметила, что на данный момент предприятие создает беспилотник самолетного типа. Его основное преимущество — 30 часов беспрерывного полета.

Сервисно-летный «Международный центр мониторинга» в Лянторе конструирует, производит и эксплуатирует различные беспилотные системы. Их применяют для наблюдения, диагностики состояния объектов топливно-энергетического комплекса, учебных целей и других задач.

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В ходе визита в Лянтор (Сургутский район ХМАО) губернатор Югры Наталья Комарова посетила «Международный центр мониторинга», где создают беспилотные летательные аппараты. Глава региона сообщила в своем telegram-канале о том, что обсудила с главным конструктором центра возможность постоянного «дежурства» беспилотников в ХМАО. "С главным конструктором центра Амиром Валиевым обсудили возможность постоянного «дежурства» беспилотников в регионе, создания сети связи общего пользования в Югре", — сообщила в публикации Комарова. Губернатор отметила, что на данный момент предприятие создает беспилотник самолетного типа. Его основное преимущество — 30 часов беспрерывного полета. Сервисно-летный «Международный центр мониторинга» в Лянторе конструирует, производит и эксплуатирует различные беспилотные системы. Их применяют для наблюдения, диагностики состояния объектов топливно-энергетического комплекса, учебных целей и других задач.
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© Служба новостей «URA.RU»
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