Комитет Госдумы выступил против послаблений для многодетных отцов в мобилизацию

Оборонный комитет ГД не поддержал отсрочки отцам с тремя детьми при мобилизации
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Комитет Госдумы по обороне выступил против отсрочек многодетным отцам в период мобилизации
Комитет Госдумы по обороне выступил против отсрочек многодетным отцам в период мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Комитет Госдумы по обороне предложил депутатам отклонить законопроект, согласно которому, отцам троих детей будет предоставляться отсрочка от мобилизации. Содержание документа передает telegram-канал Baza.

«Рекомендовать Государственной Думе отклонить проект федерального закона "О внесении изменений в статью закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ""», — передает канал содержание документа. Уточняется, что предлагается забраковать инициативу предоставлять отсрочку отцам троих детей.

Глава комитета нижней палаты парламента России по защите семьи Нина Останина в разговоре с Baza заявила, что не согласна с решением оборонного комитета. Она сказала, что будет настаивать, чтобы проект доработали. «В указе президента [России Владимира Путина] дано определение, что многодетная семья — это не с четырьмя, а с тремя детьми. К сожалению, до комитета по обороне это не дошло», — сказала депутат.

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Комитет Госдумы по обороне предложил депутатам отклонить законопроект, согласно которому, отцам троих детей будет предоставляться отсрочка от мобилизации. Содержание документа передает telegram-канал Baza. «Рекомендовать Государственной Думе отклонить проект федерального закона "О внесении изменений в статью закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ""», — передает канал содержание документа. Уточняется, что предлагается забраковать инициативу предоставлять отсрочку отцам троих детей. Глава комитета нижней палаты парламента России по защите семьи Нина Останина в разговоре с Baza заявила, что не согласна с решением оборонного комитета. Она сказала, что будет настаивать, чтобы проект доработали. «В указе президента [России Владимира Путина] дано определение, что многодетная семья — это не с четырьмя, а с тремя детьми. К сожалению, до комитета по обороне это не дошло», — сказала депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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