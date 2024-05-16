Комитет Госдумы выступил против послаблений для многодетных отцов в мобилизацию

Комитет Госдумы по обороне предложил депутатам отклонить законопроект, согласно которому, отцам троих детей будет предоставляться отсрочка от мобилизации. Содержание документа передает telegram-канал Baza.
«Рекомендовать Государственной Думе отклонить проект федерального закона "О внесении изменений в статью закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ""», — передает канал содержание документа. Уточняется, что предлагается забраковать инициативу предоставлять отсрочку отцам троих детей.
Глава комитета нижней палаты парламента России по защите семьи Нина Останина в разговоре с Baza заявила, что не согласна с решением оборонного комитета. Она сказала, что будет настаивать, чтобы проект доработали. «В указе президента [России Владимира Путина] дано определение, что многодетная семья — это не с четырьмя, а с тремя детьми. К сожалению, до комитета по обороне это не дошло», — сказала депутат.
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