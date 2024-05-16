Женщина вышла из такси и начала убегать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Нижневартовска (ХМАО) обманом не платит за такси. В очередной раз она отказалась оплатить поездку и убежала. Об этом сообщил таксист, которого уже обманывала эта югорчанка.

«Здравствуйте, уважаемые жители Нижневартовска! Хочу сообщить, что эта девушка обманывает таксистов. В первый раз она схитрила, когда я довез ее до дома. Сегодня она снова не заплатила. Она попросила довезти от ее дома до Дружбы Народ, 20А», — написал таксист в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

По его словам, сначала женщина оставила в залог свой телефон, но потом забрала его и попыталась обмануть водителя такси. Тогда он пригрозил ей полицией, чтобы она заплатила, однако югорчанка вышла из машины и убежала.