ВС РФ уничтожили шесть беспилотников в Черном море

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Уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные за ночь уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течении ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — заявили в ведомстве. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

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Российские военные за ночь уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течении ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — заявили в ведомстве. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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