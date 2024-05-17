Уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные за ночь уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течении ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — заявили в ведомстве. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
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