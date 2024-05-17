Путин: РФ вынуждена создавать санитарную зону из-за обстрелов Белгорода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин объяснил необходимость создания санитарной зоны
Путин объяснил необходимость создания санитарной зоны Фото:

Россия вынуждена создавать санитарную зону из-за постоянных атак ВСУ на Белгород. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

"В ситуации с обстрелами жилых кварталов белгорода Россия вынуждена создавать санитарную зону", — сказал Владимир Путин пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. Трансляция проходит на телеканале "Россия-24".

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия вынуждена создавать санитарную зону из-за постоянных атак ВСУ на Белгород. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. "В ситуации с обстрелами жилых кварталов белгорода Россия вынуждена создавать санитарную зону", — сказал Владимир Путин пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. Трансляция проходит на телеканале "Россия-24".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...