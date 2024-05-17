Путин: РФ вынуждена создавать санитарную зону из-за обстрелов Белгорода

Путин объяснил необходимость создания санитарной зоны
Россия вынуждена создавать санитарную зону из-за постоянных атак ВСУ на Белгород. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
"В ситуации с обстрелами жилых кварталов белгорода Россия вынуждена создавать санитарную зону", — сказал Владимир Путин пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. Трансляция проходит на телеканале "Россия-24".
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