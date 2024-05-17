Губернатор Омской области вынудил власти ввести режим ЧС в регионе

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к правительственной комиссией с просьбой ввести на территории его региона режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По его словам, это поможет привлечь к региону дополнительные средства для выплат всем, кто пострадал от весенних паводков.
"Обратился в Правительственную комиссию РФ с просьбой ввести на территории Омской области режим ЧС федерального уровня. Это позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций жителям и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов", - написал Виталий Хоценко в своем telegram-канале. Режим в итоге будет действовать с текущего дня.
Отмечается, что комиссия под руководством главы МЧС Александра Куренкова поддержала такую инициативу. Режим ЧС действует с сегодняшнего дня. Причем данный режим был временно введен еще 12 мая, но на региональном уровне.
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