Губернатор Омской области вынудил власти ввести режим ЧС в регионе

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Виталий Хоценко попросил ввести ЧС на федеральном уровне из-за паводков
Виталий Хоценко попросил ввести ЧС на федеральном уровне из-за паводков Фото:

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к правительственной комиссией с просьбой ввести на территории его региона режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По его словам, это поможет привлечь к региону дополнительные средства для выплат всем, кто пострадал от весенних паводков.

"Обратился в Правительственную комиссию РФ с просьбой ввести на территории Омской области режим ЧС федерального уровня. Это позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций жителям и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов", - написал Виталий Хоценко в своем telegram-канале. Режим в итоге будет действовать с текущего дня.

Отмечается, что комиссия под руководством главы МЧС Александра Куренкова поддержала такую инициативу. Режим ЧС действует с сегодняшнего дня. Причем данный режим был временно введен еще 12 мая, но на региональном уровне.

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к правительственной комиссией с просьбой ввести на территории его региона режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По его словам, это поможет привлечь к региону дополнительные средства для выплат всем, кто пострадал от весенних паводков. "Обратился в Правительственную комиссию РФ с просьбой ввести на территории Омской области режим ЧС федерального уровня. Это позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций жителям и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов", - написал Виталий Хоценко в своем telegram-канале. Режим в итоге будет действовать с текущего дня. Отмечается, что комиссия под руководством главы МЧС Александра Куренкова поддержала такую инициативу. Режим ЧС действует с сегодняшнего дня. Причем данный режим был временно введен еще 12 мая, но на региональном уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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