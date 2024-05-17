«Подъем»: Danone продал бизнес российским инвесторам

Сделка по продаже активов Danone в РФ прошла успешно, сообщил источник
Компания Danone продала часть бизнеса российским инвесторам. Сделку организовал гендиректор «Данон Россия» Якуб Закриев.
«Источник сообщил о продаже бизнеса Danone российским инвесторам», — передает издание «Подъем». Уточняется, что сделку по продаже активов организовал Закриев.
В середине марта президент России Владимир Путин отменил передачу активов Danone в управление Росимущества, передает RT. Позже стало известно, что компания получила разрешение от российских регуляторов для продажи бизнеса в РФ.
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