«Подъем»: Danone продал бизнес российским инвесторам

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Сделка по продаже активов Danone в РФ прошла успешно, сообщил источник
Сделка по продаже активов Danone в РФ прошла успешно, сообщил источник Фото:

Компания Danone продала часть бизнеса российским инвесторам. Сделку организовал гендиректор «Данон Россия» Якуб Закриев.

«Источник сообщил о продаже бизнеса Danone российским инвесторам», — передает издание «Подъем». Уточняется, что сделку по продаже активов организовал Закриев.

В середине марта президент России Владимир Путин отменил передачу активов Danone в управление Росимущества, передает RT. Позже стало известно, что компания получила разрешение от российских регуляторов для продажи бизнеса в РФ.

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Компания Danone продала часть бизнеса российским инвесторам. Сделку организовал гендиректор «Данон Россия» Якуб Закриев. «Источник сообщил о продаже бизнеса Danone российским инвесторам», — передает издание «Подъем». Уточняется, что сделку по продаже активов организовал Закриев. В середине марта президент России Владимир Путин отменил передачу активов Danone в управление Росимущества, передает RT. Позже стало известно, что компания получила разрешение от российских регуляторов для продажи бизнеса в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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